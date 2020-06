Stasera in tv 1 luglio c'è N.C.I.S: episodio 11 della stagione 16

01 luglio 2020 a

Stasera in tv 1 luglio va in onda un altro episodio del telefilm N.C.I.S. (Rai2 ore 21,20). Si tratta dell'episodio numero 11 della stagione 16 dell'unità anticrimine che continua a collezionare record un po' in tutto il mondo.

Stasera in tv 1 luglio va in onda "Vasco - La tempesta perfetta - Modena Park 3 anni dopo"

La trama: durante un seminario al quale sono presenti Torres e Bishop, viene ritrovato un cadavere. L'autopsia stabilisce che ad ucciderlo sono state le esalazioni di un'arma chimica bandita dalla Convenzione di Ginevra...