01 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv 1 luglio va in onda "Vasco - La tempesta perfetta - Modena Park 3 anni dopo". L'appuntamento è su Rai1 a partire dalle ore 20,30.

Vasco Rossi si confessa: segreti, sogni, donne, emozioni, errori, paure

La tempesta perfetta nasce dall'idea di rivedere, raccontare e rivivere il massimo evento musicale al mondo realizzato da un singolo artista. Con intervista fatta ad hoc a Vasco Rossi, interviste ad ospiti e immagini esclusive di backstage di Modena Park. Un concerto che ha fatto la storia della musica, per qualità dello show e per il numero dei fans del rocker di Zocca che sono accorsi a Modena per vedere e ascoltare il proprio idolo.