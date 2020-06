Wanda Nara, scatto in bikini: il costume fa fatica a contenere le forme in bella vista

30 giugno 2020 a

Estate parigina per Wanda Nara che continua a far impazzire i suoi fan. La moglie di Maurito Icardi non vede l'ora di godersi il caldo e ha postato martedì 30 giugno una foto bollente su Instargam, con il costume che fa fatica a contenere la sua scollatura mozzafiato.

Il bikini è promosso a pieni voti, con le forme decisamente in bella vista. "Mi Verano parigino", il commento della showgirl argentina, il marito ex centravanti dell'Inter ora al Psg può solo apprezzare, mentre i followers commentano estasiati. Wanda Nara non passa mai inosservata e i suoi scatti lasciano sempre il segno sui social.