Agorà Estate 1 luglio 2020: anticipazioni e ospiti di Roberto Vicaretti su Rai3

30 giugno 2020 a

a

a

Domani, mercoledì 1 luglio 2020, Agorà continuerà ad occuparsi della ripartenza in Fase3. L’attualità politica, la cronaca dell’estate all’insegna del covid e della ripresa economica del Paese, con gli aggiornamenti in diretta, gli esperti e i collegamenti dal territorio. In apertura l’intervista a Marta Cartabia, presidente della Corte Costituzionale.

Tra gli ospiti di Roberto Vicaretti, dalle 8.00 alle 10.00 su Rai3, ci saranno inoltre Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti; Manlio di Stefano, sottosegretario Affari Esteri e Cooperazione Internazionale - M5S; Alessandro Morelli, Lega; Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia; Luigi Marattin, Italia Viva; Marco Tarquinio, direttore Avvenire; Francesco Specchia, direttore Pop Economy; Maria Caramelli, dirigente Istituto Zooprofilattico Torino.