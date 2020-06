Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri, siparietto sexy ed ecco il serpente: "Che paura"

30 giugno 2020 a

Elettra Lamborghini con Giusy Ferreri alle prese con un rettile. Una spaventata dal serpente (la bella ereditiera) mentre l'altra (Giusy appunto) ne è affascinata.

Le due, soprattutto la Twerking Queen, appaiono in look sensuale e comumnque in tutto il loro splendore in un video nel quale Giusy tiene in mano il serpente ripresa da Elettra col telefonino la quale rivela tutto il suo choc. Le due hanno inciso il brano La Isla e vivono un momento di alta popolarità in questo primo scorcio d'estate. In particolare sui social, Elettra Lamborghini è una delle donne più seguite. Anche in questo caso spopola su Instagram.