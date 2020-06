Anna e Andrea, la segretaria e il ristoratore a Temptation Island. Lei vuole una famiglia, lui non è pronto

30 giugno 2020 a

Tra le coppie nip a Temptation Island c'è quella formata da Anna e Andrea, entrambi romani. La differenza di età tra i due è di 10 anni: lei ha 37 anni e lui 27 e questo pare sia un ostacolo per la loro relazione, visti gli obiettivi e le ambizioni diverse.

Nonostante entrambi vorrebbero convivere, lei (parruccchiera e già con due figli) è proiettata verso un'idea di famiglia con matrimonio e figli alla quale lui (ristoratore) per ora non si sente pronto. Annamaria ha deciso di portare il suo fidanzato a Temptation Island per capire se ci può essere futuro o se sta solo perdendo del tempo prezioso.