Valeria e Ciavy, l'estetista e il pr a Temptation Island: sono già fuori dal gioco?

Tra le coppie nip a Temptation Island c'è quella formata da Valeria e Ciavy. Sono fidanzati da 4 anni ma i problemi tra loro pare siano tanti. Valeria Liberati ha 27 anni ed è originaria di Roma: lavora come estetista. Ciavy, Andrea Maliokapis il vero nome, ha 35 anni è di Roma dove è un noto pr.

Lei accusa lui di non lasciarla libera ma di pretendere la libertà per sé. Lui candidamente, ha dichiarato di non sapere se è ancora innamorato di lei e di volersi mettere alla prova con le tentazioni. Stando alle prime indiscrezioni pare siano proprio loro i primi a essere "scoppiati" e avrebbe già salutato il gioco.