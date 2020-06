Belen Rodriguez dimentica per un attimo De Martino, bikini sexy in una casa da sogno

30 giugno 2020 a

I media parlano sempre più spesso della crisi con il marito Stefano De Martino, ma lei sembra far finta di nulla. Almeno stando all'ultimo post sui social. Incantevole come sempre infatti la bellezza di Belen Rodriguez non stanca e non sazia mai. La sensualissima showgirl argentina ha incantato anche martedì 30 giugno il popolo di Instagram con uno scatto in una casa da sogno.

La travagliata vita sentimentale pare una parentesi in questo scenario che lascia davvero senza parole. Ma sarà solo una tregua: i media e i followers vogliono anche continuare a sapere tutto sulla storia Belen-De Martino. Alla prossima puntata.