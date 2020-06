Antonella Elia e Pietro Delle Piane, la show girl e l'attore. Subito un falò di confronto

30 giugno 2020 a

a

a

Tra le coppie più attese a Temptation Island c'è anche quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane.

Antonella ha 56 anni ed è originaria di Torino. Cresciuta dai nonni avendo perso molto presto entrambi i genitori, la sua carriera in tv iniziata a "Non è la Rai" nel 1991 è lunga e corposa. Tra il 1993 e il 1996 affianca Raimondo Vianello per la conduzione del programma calcistico Pressing su Italia 1, poi conduce Karaoke dopo l'addio di Fiorello e fa coppia con Mike Bongiorno in "Bravo, bravissimo" e ne "La Ruota della Fortuna", poi dà il via a "Zelig" e si butta su teatro e fiction ("Caro maestro" tra le altre), prima del rilancio tra ospitate e reality (vince l'Isola dei Famosi nel 2012 e partecipa a Pechino Express e Grande Fratello Vip). Pietro, 46 anni originario di Cosenza, è un attore e doppiatore (ha partecipato a numerose fiction, da Carabinieri 7 a Rex 2 passando per Squadra Mobile e Boris Giuliano). I due sono stati protagonisti di un mega bacio in diretta al Grande Fratello? Poi la bufera per alcune foto che hanno visto Pietro con Fiore Argento (ex fiamma) e ora il nuovo reality insieme. Ma le prime indiscrezioni raccontano che la Elia abbia chiesto subito il falò di confronto.