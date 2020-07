Vasco Rossi, la tempesta perfetta. La pillola 3: un anno così non succederà mai più

01 luglio 2020 a

"Era come il bambino di Zocca che arrivava dopo quarant'anni all'apoteosi più incredibile. Si realizzava il massimo delle possibilità". Ecco la pillola numero 3, la terza anteprima mandata in onda da Rai 1 sabato 27 giugno per annunciare La tempesta perfetta, la serata rock del primo luglio dedicata a Vasco Rossi e al suo Modena Park, il concerto record del 2017.

Una splendida giornata, la progettazione dell'evento, i vantaggi di lavorare con Vasco, i ricordi, Liberi Liberi. Questo e tanto altro nella terza anteprima in cui il Comandante confessa candidamente: "Un anno del genere (il 2017, ndr) sinceramente sono contento che sia successo ma non succederà mai più e io non ho intenzione di passarlo".