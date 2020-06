Manila Lazzaro e Lorenzo Amoruso, una Miss Italia e un ex calciatore a Temptation Island

30 giugno 2020 a

Tra le coppie vip più attese a Temptation Island c'è sicuramente quella formata da Manila Lazzaro e Lorenzo Amoruso. Manila ha 42 anni, è originaria di Foggia e nel 1999 ha vinto Miss Italia. Il concorso l'ha lanciata prima nel mondo del teatro e poi in quello della televisione e del cinema (è protagonista del film "Il paradiso può attendere" di Harry Segall). Per un triennio fa parte del Bagaglino e nelle stagioni televisive 2014-2015 e 2015-2016 è una delle inviate del programma "Mezzogiorno in famiglia", in onda su Rai 2, nel 2017-2017 ne diventa conduttrice. Poi sbarca anche in radio su RTL 102.5. Dal 2005 al 2017 è stata sposata con Francesco Cozza (ex calciatore di Milan, Cagliari, Lecce, Reggina e Siena, poi anche allenatore) dal quale ha avuto due figli: Francesco Pio e Nicolas. Nel 2014 ha rivelato di essere affetta da morbo di Basedow.

Lorenzo è un ex calciatore, 49 anni originario di Bari, si è messo in luce nella squadra della sua città (vincendo la Mitropa Cup) prima del salto alla Fiorentina (vincendo Coppa Italia e Supercoppa Italiana) e quello all'estero in Scozia. Ai Rangers di Glasgow diventa un'icona del club fino a essere il primo capitano cattolico della formazione storicamente espressione di una tifoseria protestante. Vinse tre campionati scozzesi, tre coppe di Lega, quattro coppe di Scozia e il riconoscimento di miglior giocatore nel 2002. Poi il passaggio in Inghilterra al Blackburn Rovers e la chiusura della carriera con i Cosmos di San Marino. Dopo il ritiro dall'attività agonistica, ha lavorato come dirigente sportivo alla Fiorentina poi come opinionista sportivo. Nel 2002 ha pubblicato la sua autobiografia, Lorenzo Amoruso - LA Confidential. Ha già esperienze in tv: ha condotto "Squadre da incubo" su TV8 e partecipato a Celebrity MasterChef Italia su Sky Uno.