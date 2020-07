Vasco Rossi, la tempesta perfetta. La pillola 2: gli 80mila senza biglietto

01 luglio 2020 a

a

a

"Il palco dal vivo era una cosa da non credere. Una cosa talmente enorme che rimani solamente a bocca aperta e basta". E' la pillola 2 de La tempesta perfetta. La seconda anteprima con cui Rai 1 il 26 giugno ha annunciato il programma evento dell'1 luglio 2020: tre ore di speciale dedicate a Modena Park, lo storico concerto di Vasco Rossi.

Andarono in 220mila, ma il Blasco svela che c'erano altre 80mila richieste. Non furono messi in vendita nuovi biglietti nel timore che potesse diventare troppo difficile gestire l'evento. Eccola l'anteprima numero due, Siamo solo noi, Ogni volta, l'arrivo in elicottero e l'incredulità di Vasco davanti all'infinita fedeltà del suo pubblico.