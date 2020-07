Vasco Rossi, la tempesta perfetta. La pillola 1: Modena Park, evento globale

01 luglio 2020 a

La tempesta perfetta, lo speciale su Vasco Rossi dedicato a Modena Park in onda su Rai 1, è stato anticipato da cinque anteprime. Cinque pillole che sono state trasmesse dopo il tg per annunciare lo speciale a cura di Giorgio Verdelli per la regia di Pepsy Romanoff. Quella che pubblichiamo è la prima pillola, andata in onda il 9 giugno.

Il Comandante che arriva sul palco, Modena che diventa capitale del rock, il racconto di attori e personaggi dello spettacolo di quella sera, il primo luglio del 2017. "La musica di Vasco risuonava ovunque - racconta Vinicio Marchioni - Fu un vero evento globale che ha unito l'Italia".