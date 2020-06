Chiara Ferragni in lacrime: "La nostra cagnolina ha un tumore". Ansia per Matilda

30 giugno 2020 a

Chiara Ferragni in lacrime su Instagram. Ha annunciato la malattia della sua cagnolina. "E’ stata una giornata tremenda. Mentre ero in un meeting, la mia cagnolina ha avuto delle crisi epilettiche, abbiamo dovuto portarla dal veterinario… Abbiamo scoperto che ha un tumore. Ora si è stabilizzata, ma ho avuto paura di perderla oggi”. Chiara Ferragni lo racconta in un video sulle stories del social. Quanto accaduto si riferisce a ieri, lunedì. Matilda è un bulldog francese che vive con lei da quasi dieci anni, è stata male e dopo la corsa dal veterinario si è scoperto che ha un tumore.

L’influencer chiede poi ai fan di sostenerla in questi momenti difficili, mandando a lei e a Matilda delle “positive vibes”.