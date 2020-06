Stasera in tv 30 giugno, su Tv8 secondo capitolo de Lo Hobbit: "La desolazione di Smaug"

30 giugno 2020 a

a

a

Secondo appuntamento con la trilogia de Lo Hobbit. Stasera, martedì 30 giugno su Tv8 a partire dalle 21,30 infatti andrà in onda "La desolazione di Smaug", film datato 2013, scritto e diretto da Peter Jackson. Si tratta appunto della seconda parte del prequel de Il Signore degli Anelli. In questo lungometraggio la storia è incentrata sempre su Bilbo, in mezzo a ragni, giganti e elfi. Questa volta deve recuperare l’Arkengemma, custodita dal drago Smaug. Ad accompagnarlo vi sono il mago Gandalf (Ian McKellen) e Thorin Scudodiquercia (Richard Armitage), a capo della compagnia dei tredici nani. Appuntamento dalle ore 21,30.