Stasera in tv 30 giugno, su La7 l'approfondimento di "In Onda" con Parenzo e Telese

Seconda puntata di "In Onda", il programma di approfondimento su La7 curato e condotto da Luca Telese e David Parenzo. La trasmissione inizierà subito dopo il tg condotto dal direttore Enrico Mentana e nella giornata del martedì 30 giugno si allunga sino a coprire l’intera fascia di prima serata. In scaletta interviste ad ospiti in studio e in collegamento. Nella puntata di lunedì 29 giugno l'ospite è stato il ministro dell'Economia, Gualtieri, che ha parlato di Cig e stop ai licenziamenti fino a dicembre 2020 e delle misure del governo per contrastare la crisi.