Stasera in tv 30 giugno, doppio appuntamento con l'azione su Italia1: Chicago Fire e Chicago P.D.

Doppio appuntamento con le serie d'azione su Italia1 martedì 30 giugno. Dalle 21,20 andranno in onda infatti, per la prima volta in chiaro e in prima serata, la settima stagione di “Chicago Fire” e a seguire la sesta stagione di “Chicago P.D.”. Sotto Controllo è il titolo della puntata di Chicago Fire, in cui la distanza tra Gabby e Matt non giova al loro rapporto, ma proprio quando lui decide di raggiungerla a San Juan, lei torna a Chicago per dirgli che la missione umanitaria a cui si sta dedicando si protrarrà a tempo indeterminato. Intanto, alla Cinquantuno, arriva a supervisionare il lavoro della squadra una vecchia conoscenza di Boden: Jerry Gorsch. In Chicago P.D. è "Tutto come prima": l’Unità di Intelligence della polizia di Chicago subisce le conseguenze della morte di Olinsky. Voight viene sospeso per aver sparato al sospettato a sangue freddo. La squadra quindi si trova a indagare su una serie di morti per overdose di eroina. Voight affida a Dawson il comando. Ruzek non riconosce la sua autorità, perchè non ha voluto coprire Voight. Il disaccordo culmina in una violenta rissa. Insomma, due ore circa con il fiato sospeso per l'appuntamento con la serie tv del produttore pluripremiato Dick Wolf.