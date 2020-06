Stasera in tv 30 giugno, su Rai3 torna l'attualità con Bianca Berlinguer a #cartabianca

30 giugno 2020 a

Torna l'appuntamento con l'attualità su Rai3. Dalle 21,20 Bianca Berlinguer conduce #cartabianca e approfondisce i temi di cronaca e appunto attualità che scatenano il dibattito sociale nel nostro Paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo. Nella puntata di martedì 30 giugno si parlerà dei contagi da Coronavirus che continuano a scendere ma alcuni focolai, in diverse zone del Paese, su tutti a Mondragone in Campania, ci dicono che dobbiamo continuare a essere sempre prudenti. Intanto tutti si chiedono come affronterà questo governo le prossime emergenze del Paese, dalla grave crisi del turismo alla riapertura delle scuole. Di tutto questo si parlerà quindi a #cartabianca su Rai3.