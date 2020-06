Stasera in tv 30 giugno, su Rai2 dopo i gol di Toro-Lazio c'è Squadra speciale Cobra alle 21,45

30 giugno 2020 a

Doppio appuntamento in prima serata stasera 30 giugno su Rai2. Alle 21,20 90° minuto flash, con i gol di Torino-Lazio, partita in programma alle 19,30. A partire dalle 21,45 un'altra puntata di Squadra speciale Cobra 11, la serie sulle avventure di due ispettori della polizia autostradale tedesca. In questa puntata Semir è in fuga: poco dopo aver litigato bruscamente a causa di un’operazione congiunta fallita con l’investigatore della dogana Winter, quest’ultimo viene ucciso. Semir è il principale indiziato. Durante il trasferimento in prigione, Semir scappa per dimostrare la sua innocenza. Senza dare troppo nell’occhio, Paul cerca di aiutare il suo partner e scoprire chi è veramente l’assassino di Winter e perché lo hanno ammazzato. Insomma, su Rai2 un mix tra sport e serie poliziesca.