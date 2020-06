Stasera in tv 30 giugno, su Rai1 c'è Quanto basta: commedia sulla sindrome di Asperger

30 giugno 2020 a

Appuntamento da non perdere stasera, martedì 30 giugno, in prima serata su Rai1. Dalle 21,55 andrà in onda la commedia dal titolo "Quanto basta", con Vinicio Marchioni e Valeria Solarino. La trama vede protagonista Arturo, uno chef che viene assegnato ai servizi sociali per scontare una pena. Mentre tiene un corso di cucina per ragazzi autistici conosce Guido, promettente chef con la sindrome di Asperger. L’uomo è ispirato dal talento del ragazzo e lo aiuta a dare il massimo. Nel cast anche Valeria Solarino, per un film che vede trattare con un tono leggero una tematica molto delicata come quella della sindrome di Asperger.