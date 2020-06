Delogu-Masi, che coppia per La vita in diretta estate. Ospiti di Diaco ammettono: "L'aspettativa è alta"

29 giugno 2020 a

"L'aspettativa per La vita in diretta estate è alta". In questo modo Marcello Masi e Andrea Delogu hanno commentato a Io e te, intervistati dal conduttore Pierluigi Diaco, l'imminente partenza del programma di Rai1 al posto della coppia Matano-Cuccarini che ha guidato l'edizione invernale, lasciandosi peraltro non certo in ottimi rapporti. Masi e Delogu hanno ricevuto i complimenti di Diaco ammettendo appunto che “l’aspettativa per La vita in diretta estate è alta”. Sembra comunque esserci sintonia tra i due: "Lui è molto generoso e mi ha consigliato di occuparmi di argomenti che il pubblico si aspetterebbe che siano affrontati da Marcello”, ha raccontato Andrea Delogu. Da oggi, dunque, la nuova coppia televisiva è pronta a sorprendere il pubblico raccontando sia news di cronaca, ma anche alleggerire il clima svelando quella che sarà l’estate dopo la ripartenza. “Sono felice di averlo accanto, lo conoscevo già perché, anni fa, avremmo dovuto condurre in radio un programma che poi saltò. Fin dalle prime riunioni per La Vita in Diretta Estate tra noi è nata una grande intesa”, ha aggiunto Andrea Delogu.