Anna Falchi e Beppe Convertini, gaffe in diretta! Dimenticano l'ospite Simona Izzo: lei sbotta così

Inizia subito con una gaffe il programma della tarda mattinata di Rai1 "C'è tempo per...", condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. La trasmissione, che solitamente inizierà tutti i giorni alle 10, lunedì 29 giugno è andata in onda eccezionalmente fino al telegiornale delle 13,30 per dare spazio alla Messa del Papa per la festa di San Pietro. Proprio dopo aver lanciato il Tg1, poco prima della fine del programma, i due conduttori si sono accorti di un errore: avevano dimenticato l'ultimo ospite, ovvero il collegamento con Simona Izzo. "Ah no, abbiamo ancora l'ultima ospite al volo!". Ma la gaffe è stata subito stigmatizzata dalla regista: "E' da un'ora che vi aspetto", ha sottolineato Simona Izzo. Insomma, non proprio un esordio da incorniciare. Tuttavia la moglie di Ricky Tognazzi, per riparare all'errore, sarà ospite pure martedì 30 giugno.