Katia Ricciarelli ha detto no a Ballando con le Stelle: "Non sarei stata all'altezza"

Katia Ricciarelli ha detto no a Milly Carlucci che le aveva offerto di partecipare - come concorrente - a "Ballando con le Stelle". La confessione, durante la trasmissione "Io e Te" Pierluigi Diaco in cui è ospite fissa.

La confessione è arrivata quando Milena Vukotic ha spiegato di aver accettato la sfida di Ballando con le stelle di cui è stata una grande protagonista dell’edizione 2019 classificandosi al terzo posto. L’attrice che ha studiato danza classica ha spiegato di essere stata facilitata dalla sua formazione nell’affrontare quella che, per lei, è stata una grande sfida. Successivamente la Ricciarelli ha così raccontato perché non ha ceduto alla corte di Milly Carlucci: "Perchè ero sicura di non essere così professionista come lei (la Vukotic, ndr) e poi non mi sentivo all’altezza anche per la figura rotonda”, ha aggiunto l'ex moglie di Pippo Baudo spiegando che il no risale a un paio di stagioni fa.