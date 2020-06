Chiara Ferragni è incinta? La frase della madre in un pranzo con Fedez scatena il gossip | VIDEO

29 giugno 2020 a

Chiara Ferragni incinta del secondo figlio? Non è la prima volta che la voce su una gravidanza dell'influencer da oltre 20 milioni di follower si fa largo sui social, ma stavolta l'indizio arriva proprio all'interno della famiglia. In un video (poi rimosso) su Instagram c'è un pranzo con Chiara, il marito Fedez e il piccolo Leone. A un certo punto il cantante esorta il figlio a dargli attenzioni, distogliendolo (almeno momentaneamente) dalla mamma ed ecco che in sottofondo si sente la voce di Marina Di Guardo, madre della Ferragni, rivolgersi al rapper con la fatidica frase che ha scatenato il gossip.

“Dai, adesso vedi, vi arriverà una bimba e sarà innamorata di te”, le parole della scrittrice. Inevitabile la bufera che si è scatenata sul web, con i fan che hanno commentato lo spoiler involontario su una seconda gravidanza. Dai diretti interessati (per ora) nessuna smentita.