Michelle Hunziker, siparietto hot con la figlia Aurora. Il flaconcino resta incastrato tra le "ciapet"

Simpatico siparietto social con Michelle Hunziker e la sua figlia maggiore Aurora Ramazzotti protagoniste. Nel corso di un fine settimana al mare infatti la showgirl svizzera e la figlia avuta da Eros hanno condiviso su Instagram i momenti più divertenti. Da qui anche il siparietto hot, con Aurora che ha fatto incastrare un flaconcino anticellulite in mezzo alle sue "ciapet", come viene simpaticamente chiamato il lato B in dialetto milanese. "Ho una figlia matta! L’ha incastrato tra le ciapet ahahahhah”, il commento divertito di Michelle sempre sul social. Insomma, un momento divertente che testimonia l'affiatamento tra madre e figlia.