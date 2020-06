Mara Venier superstar, tutte le gaffe della "signora della domenica". Il video

29 giugno 2020 a

Mara Venier ha chiuso la stagione di "Domenica In", con un altro grande risultato in termini audience a certificare - se mai ce ne fosse stato bisogno - il feeling che la conduttrice veneziana, 69 anni, ha con il pomeriggio in Rai.

Undici anni a condurre il contenitore domenicale in Rai le hanno valso il soprannome di "signora della domenica" e infatti ha annunciato che sarà al timone della storica trasmissione anche la prossima stagione. Proromente e genuina, mitiche le sue gaffe tra cui la caduta con Luca Giurato che gli provocò la frattura del ginocchio e una serie di puntate con il gesso come capitato recentemente.