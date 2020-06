Mara Venier superstar, a Domenica In il collegamento con Giovanna Botteri spiazza tutti

29 giugno 2020 a

Gran colpo di scena a "Domenica In": Giovanna Botteri, in collegamento da Pechino, torna sulla polemica con Striscia la notizia sul suo look e spiazza tutti: "Hai visto come sono elegante oggi? Dicono che ho sempre la stessa maglietta e invece hai visto che non è sempre la stessa?", se la ride aprendosi la giacca d'ordinanza e mostrando una t-shirt bianca con stampato il faccione proprio di Mara Venier che decide così di immortalare la scena con una foto che poi ha postato sui suoi social.