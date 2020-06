Stasera in tv 29 giugno "Made in Sud" con Stefano De Martino e Fatima Trotta

29 giugno 2020 a

La terza puntata di "Made in Sud" va in onda stasera in tv 29 giugno sempre su Rai 2 (ore 21.20). La replica riguarda sempre la decima edizione dello show condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta,

Il tema della terza puntata è la follia. Un momento musicale sarà a cura di Sal Da Vinci che, accompagnato da Stefano e Fatima, farà un medley con D’Istinto e di cuore, Nanà e Napule, mentre i due conduttori saranno poi protagonisti di “Un bacio a mezzanotte” e una rivisitazione comica de “La vecchia fattoria”. Non mancherà Lello Arena, ospite speciale di questa edizione. Tantissimi i comici che si avvicenderanno sul palcoscenico.