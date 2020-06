Stasera in tv, 29 giugno, un'altra puntata de "Il giovane Montalbano" su Rai1

29 giugno 2020 a

Stasera in tv 29 giugno va in onda "Il giovane Montalbano" con la replica dell'episodio intitolato "Il terzo segreto" (Rai1, ore 21,25).

La trama: Montalbano si trova ad indagare su due casi molto diversi: l'omicidio di un giovane muratore albanese che nasconde il coinvolgimento della mafia e il furto misterioso della bacheca delle pubblicazioni matrimoniali del comune di Vigata... Due casi complicati in cui Montalbano coinvolge anche Catarella, che ha modo di dimostrare il suo coraggio. Va a finire che Montalbano si dimentica di Livia, che per ripicca decide di risvegliare la sua gelosia. E così Montalbano finisce per immaginarsi una tresca tra la sua fidanzata e ilvicecommissario Augello...