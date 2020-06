Mara Venier superstar, l'ultima puntata di Domenica In sfonda il muro dei 3 milioni di telespettatori

29 giugno 2020 a

Chiusura della stagione con il botto per Mara Venier: la conduttrice veneta nell'ultima puntata di "Domenica In" ha sfondato il muro dei 3 milioni di telespettatori per il 22,3% di share nella prima parte e 23% con nella seconda.

Palinsesti Rai: conferme per Venier, Amadeus e Conti. Torna Clerici, cambiano Balivo e Sciarelli, fuori Cuccarini. Chance per un umbro

Un successo clamoroso considerando che si tratta della prima domenica estiva. Infatti la zia Mara ha salutato levandosi un sassolino della scarpa: "Ringrazio anche chi ha provato farmi del male perché mi ha reso più forte e mi ha fatto andare avanti con la testa sempre più in alto". E dopo questa seconda stagione ce ne sarà una terza: Mara Venier infatti è stata confermata alla guida del programma domenicale di Rai1.