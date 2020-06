Diletta Leotta, scatto nel "giardino di casa" di San Siro. Ma con gambe in bella vista

29 giugno 2020 a

a

a

Diletta Leotta non è solo scatti sexy su Instagram, anzi. La conduttrice e giornalista sportiva è una vera e propria stakanovista, tanto da considerare ormai San Siro come una sorta di giardino di casa. Ovviamente tuttavia non manca mai il suo post su Instagram, a sottolineare la sua grande passione per il lavoro e per il calcio.

La bella Diletta ha pubblicato una nuova foto da San Siro, con scritto: "Vita da stadio". La Leotta ha commentato per Dazn da bordo campo il match tra Milan e Roma.