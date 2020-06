Stasera in tv 29 giugno, su Tv8 alle 23,30 viaggio nella fantascienza con Lo Hobbit

29 giugno 2020 a

a

a

Per gli amanti del genere fantasy appuntamento imperdibile in seconda serata su Tv8 con Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato, il prequel de Il Signore degli Anelli.

Il trailer

La trama parte infatti da sessant'anni prima che Frodo desse inizio al suo viaggio verso Gran Burrone e oltre. Qui suo zio Bilbo Baggins si godeva la calma della Contea e l'assenza di avventure (fastidiose scomode cose che fanno far tardi a cena) fino al giorno in cui Gandalf il Grigio non si presentò alla sua porta e lasciò su di essa un segno. Poco dopo, uno dopo l'altro 12 nani e il loro capo Thorin Scudodiquercia, prendevano possesso della casa dello hobbit Bilbo e della sua dispensa, per arruolarlo e partire con lui alla riconquista del vecchio regno dei nani, Erebor, da troppo tempo nelle grinfie del terribile drago Smaug.