Stasera in tv 29 giugno, maratona Tom Cruise. In seconda serata Mission impossible III

Appuntamento imperdibile stasera lunedì 29 giugno con Tom Cruise e la saga di Mission Impossible. Dopo il primo film in prima serata, a partire dalle 00.25 circa andrà in onda il terzo capitolo, vale a dire Mission Impossible 3. La trama è incentrata su Ethan Hunt, che in procinto di sposarsi con Julia, ha deciso di ritirarsi dalla squadra operativa della IMF per dedicarsi esclusivamente all'addestramento di nuovi agenti. Acconsente tuttavia a compiere una missione a Berlino per recuperare l'agente Lindsay, che era stata una sua valida allieva. È l'inizio di una serie di fatti che lo vedranno costretto a rischiare tutto ciò che ha di più caro nella lotta contro Owen Davian, un trafficante di armi estremamente pericolose, in combutta con apparati deviati dello stesso IMF. Un'altra avventura dunque da non perdere con Tom Cruise nella saga cult.