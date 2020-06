Stasera in tv 29 giugno, su Rete4 notte di amarcord con il Festivalbar story 11

29 giugno 2020 a

Appuntamento da non perdere per i nottambuli della tv. A partire dalle 00.45 infatti su Rete4 tanto amarcord con Festivalbar story 11, una sorta di "Il meglio di" con le canzoni estive che hanno segnato un'epoca della musica in televisione, con il programma ideato da Vittorio Salvetti. Quella di lunedì 29 giugno sarà dunque un'altra carrellata con tante canzoni estive riproposte appunto in questo best del Festivalbar con Patty Pravo, Loredana Bertè, Laura Pausini, Gianni Bella, Max Pezzali, Alex Britti, Ligabue e tanti altri.