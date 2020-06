Non sono una signora, Giorgia porta in radio il capolavoro di Loredana Bertè

29 giugno 2020 a

Da oggi lunedì 29 giugno è in radio il brano Non sono una signora eseguito da Giorgia per I Love My Radio, il progetto che unisce le emittenti italiane per festeggiare i 45 anni del sistema radiofonico nazionale.

Giorgia interpreta il pezzo scritto da Ivano Fossati e portato al successo da Loredana Bertè. Da venerdì 3 luglio, il brano sarà disponibile anche sulle piattaforme streaming e in digital download.

Non sono una signora è il quinto brano del progetto dopo Mare mare di Elisa, Quando di Marco Mengoni, La donna cannone di Gianna Nannini e Una donna per amico di Eros Ramazzotti.