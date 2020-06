Stasera in tv 29 giugno torna Quarta Repubblica. Ospiti Matteo Salvini e Nello Musumeci

29 giugno 2020 a

Stasera in tv 29 giugno torna "Quarta Repubblica" (Rete4 ore 21,25). Nicola Porro avrà tra gli ospiti il leader della Lega Matteo Salvini e il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci. Ampio approfondimento sull’Italia ancora “bloccata” dopo la fine del lockdown. Le telecamere della trasmissione mostreranno l’attuale situazione italiana, tra tratti autostradali sotto sequestro, il traffico in tilt per i viadotti ridotti a una sola corsia causa manutenzione, passando per la recessione economica e il continuo annuncio di bonus. Nel corso della serata, spazio anche a un’inchiesta sui vitalizi e gli stipendi dei manager delle società pubbliche e a un reportage dalle città dove la scoperta di focolai di Coronavirus tra gli immigrati ha alzato il livello di tensione sociale.

Tra gli ospiti anche l’eurodeputato e fondatore di Azione Carlo Calenda, i deputati Andrea Ruggieri (Forza Italia) e Gennaro Migliore (Italia Viva), il costituzionalista Alfonso Celotto e il presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili Gabriele Buia.