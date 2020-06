Unomattina estate, dal 1992 uno dei programmi più affidabili di Rai 1

29 giugno 2020 a

Oggi in tv, 29 giugno, inizia Unomattina estate 2020. E' la versione dei mesi caldi di Unomattina e va in onda dal 1992, considerata una delle trasmissioni più affidabili della tv di Stato. Quest'anno dal lunedì al venerdì dalle ore 7.10 alle 9.55. Realizzata in collaborazione con il Tg1 e condotta da Barbara Capponi e Alessandro Baracchini.

Unomattina estate, oggi prima puntata: Barbara Capponi e Alessandro Baracchini nuovi conduttori

I due giornalisti raccolgono il testimone da Valentina Bisti (nella foto) che aveva guidato il programma nelle tre precedenti edizioni rispettivamente insieme a Tiberio Timperi (2017), Massimiliano Ossini (2018) e Roberto Paoletti (2019). La regia, invece, dal 2019 è a cura di Fabrizio Settimio. Quella di oggi è la puntata numero 2.893 della storica trasmissione di Rai 1.