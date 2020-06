Unomattina estate, chi è il conduttore Alessandro Baracchini: si dichiarò gay in diretta radio

29 giugno 2020 a

Il giornalista Alessandro Baracchini è il nuovo conduttore di Unomattina estate 2020, affiancherà Barbara Capponi. Chi è Alessandro Baracchini? Nato a La Spezia l'1 agosto 1964, segno zodiacale leone, è stato il primo giornalista italiano a rendere noto in diretta televisiva di essere gay. Lo ha fatto nel corso di un collegamento di Rai News 24 con la trasmissione Un giorno da pecora. Era il 14 giugno 2012. Laureato all'Università di Pisa in lingue e letterature straniere nel 1990, ha insegnato prima dell'assunzione in Rai nel 1996, ottenuta grazie ad aver vinto un concorso nazionale.

Dopo una esperienza a Rai International è entrato nel gruppo di giornalisti che hanno messo in piedi Rai News 24. Ha condotto il telegiornale, alcune rubriche di approfondimento ed è stato caporedattore della redazione Esteri dal 2015 al 2019. Ora l'avventura alla guida di Unomattina estate.