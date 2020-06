Unomattina estate, chi è la conduttrice Barbara Capponi: vita privata, amori, lavoro. Miss e Ballando con le stelle

29 giugno 2020 a

La giornalista Barbara Capponi è la nuova conduttrice di Unomattina estate 2020, affiancherà Alessandro Baracchini. Chi è Barbara Capponi? E' nata il 13 gennaio 1968 a Fermo, segno zodiacale capricorno. E' cresciuta a Pedaso con la mamma Tiziana e il padre Filippo. Ha una sorella e un fratello. Dopo la laurea in giurisprudenza ed aver superato l'esame da avvocato, si tuffa nel giornalismo. Inizia nel 1988 al Messaggero di San Benedetto, poi il Corriere Adriatico e Tvs Onda Sambenedettese.

Approda alla Rai come inviata di Uno Mattina, Donne al bivio e La vita in diretta. Nel 2004 è al Tg1 e nel 2010 ne diventa conduttrice. Nel 2011 parentesi show con la partecipazione a Ballando con le Stelle in coppia con Samuel Peron (nella foto) con cui arriva in semifinale. Nel 2013 è al timone di Estate in diretta, nel 2018 di Notte della Tarantola. E' sposata con il marchigiano Pietro Forconi. Nel suo passato il titolo di Miss Marche a 16 anni, in seguito è stata anche Miss Comunità Europea.