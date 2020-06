Stasera in tv 28 giugno, Rosy Abate su Canale 5: il ritorno della Regina di Palermo

28 giugno 2020 a

Stasera in tv 28 giugno, su Canale 5 torna la serie Rosy Abate a partire dalle ore 21.21. Rosy ha finito di pagare il suo conto con la giustizia. E' finalmente libera. Libera di abbracciare il figlio Leonardo che nel frattempo è cresciuto e diventato un adolescente. Ovviamente non manca il colpo di scena. Leo dopo aver salvato la bella Nina Costello, entra nelle grazie del padre, Antonio Costello. Si tratta di un potente uomo d'affari in odore di camorra, aspetto che finirà per condizionare non solo la vita del ragazzo, ma anche e soprattutto il rapporto con la madre, sempre più complesso. La Regina di Palermo sarà costretta a tornare in scena.