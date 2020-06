Coronavirus, Bergamo ricorda le vittime: Requiem di Donizetti su Rai 1 dalle 20.35

28 giugno 2020 a

a

a

Stasera in tv, 28 giugno, su Rai 1 diretta da Bergamo a partire dalle ore 20.35 per la Messa da Requiem di Gaetano Donizetti, eseguita in omaggio alle vittime della pandemia da Coronavirus. L'evento si terrà davanti al cimitero monumentale della città lombarda. Saranno l'orchestra e il coro del Donizetti Opera Festival ad eseguire il Requiem. Prima verrà letto l'Addio ai monti tratto dai Promessi Sposi. All'evento è prevista la partecipazione di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica. Le attuali misure in vigore per il contenimento della pandemia, impediscono la partecipazione del pubblico. In rappresentanza della popolazione saranno presenti i sindaci dei comuni della provincia di Bergamo.