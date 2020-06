Stasera in tv 28 giugno, su Rai 3 il film La fidele. La trama e il cast, pellicola drammatica

28 giugno 2020 a

Le Fidele. E' il titolo del film in programma stasera in tv, 28 giugno, su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di una pellicola drammatica del 2017, lavorazione in Belgio e Francia. La regia è di Michael Roman Roskam, nel cast Matthias Schoenaerts e Adele Exarchopoulos. La trama: Gino incontra Bénédicte e tra i due esplode una passione incontrollabile. Lei lavora nell'azienda di famiglia ed è pilota di auto. Lui nasconde un segreto che lo mette in pericolo. I due dovranno cambattere contro tutto e tutti per continuare ad alimentare il loro incandescente amore. Le emozioni sono garantite.