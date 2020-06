Stasera in tv 28 giugno, su Rai 2 90° Minuto con Paola Ferrari: il punto sulla Serie A

28 giugno 2020 a

Stasera in tv 28 giugno, su Rai 2 a partire dalle ore 21.05 è in programma Novantesimo Minuto, la storica rubrica di Rai Sport che fa il punto sui campionati di calcio. E' condotta da Paola Ferrari e Alberto Rimedio, con Mario Sconcerti nel ruolo di opinionista. Riprese le partite dopo il lungo stop per l'emergenza Coronavirus, la Juventus ha ricominciato la sua corsa verso l'ennesimo scudetto, la Lazio insegue. Intensa la lotta per i posti che danno diritto a partecipare alle coppe europee, così come quella per non retrocedere in serie B. Filmati, gol e commenti sulla 28esima giornata di campionato.