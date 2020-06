Sesso nell'auto del funzionario Onu: video scandalo a Tel Aviv

27 giugno 2020 a

Sesso in auto Onu. Un caso che fa scandalo per un video che impazza sul web. Si tratta di un breve video che mostra un funzionario delle Nazioni Unite apparentemente impegnato in un atto sessuale con una donna sul sedile posteriore di una vettura con le insegne dell'Onu ('UN') in Israele, auto sulla quale ci sono anche altre due persone; è al centro di un'inchiesta avviata dal Palazzo di vetro.

Il video, di 18 secondi in tutto, ripreso dall'alto - forse da un balcone o da una finestra - è già diventato virale sui social e quelle immagini sono state condannate duramente da Stéphane Dujarric, il portavoce del Segretario generale dell'Onu Antnio Guterres, il quale ha riferito che l'organizzazione è «scioccata e profondamente turbata» dall'episodio. L'auto, mostrano le immagini, si trovava su una strada molto trafficata, che secondo quanto riportano media internazionali, tra cui la Bbc, è il lungomare di Tel Aviv.