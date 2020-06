Laura Chiatti, prova costume superata: la foto in bikini che scatena i fan sul web

27 giugno 2020 a

Laura Chiatti è una delle regine di Instagram. Sul proprio account social, l'attrice di Castiglione del Lago, moglie di Marco Bocci, oggi è apparsa con uno scatto sexy. Laura ha pubblicato una foto in bikini, scrivendo: “Prova costume“. Guardando i commenti e soprattutto il numero dei like, la prova costume è ampiamente superata per l’attrice. I suoi seguaci hanno apprezzato la forma fisica della Chiatti, che ha messo in mostra una scollatura da urlo.

La foto, in pochi minuti, ha ricevuto migliaia e migliaia di like. D'altra parte Laura Chiatti è una delle attrici più belle del panorama italiano e non perde occasione per dimostrarlo.