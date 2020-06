Stasera in tv 27 giugno, su Cine 34 il film Pasolini, un delitto italiano. Trama e cast

27 giugno 2020 a

Pasolini, un delitto italiano. E' il titolo del film in programmazione stasera in tv a partire dalle ore 23.25 sul canale televisivo Cine 34. Genere drammatico, realizzato nel 1995 con la regia di Marco Tullio Giordana, la pellicola racconta l'omicidio di Pasolini che avvenne il 2 novembre 1975 su uno sterro ad Ostia, vicino al mare. Lo scrittore omosessuale poco prima della sua morte aveva invitato a salire sull'automobile un giovane balordo, Pino Pelosi, che fu poi arrestato per il delitto entrato nella storia del Paese, considerata l'importanza della vittima. Il cast: Carlo De Filippi, Nicoletta Braschi, Toni Bertorelli, Andrea Occhipinti, Claudio Amendola, Giulio Scarpati.