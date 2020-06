Stasera in tv 27 giugno, su Rai Movie c'è il film Agorà: le guerre di religione ad Alessandria. Trama e cast

27 giugno 2020 a

Agorà è il titolo del film proposto stasera in tv, 27 giugno, da Rai Movie a partire dalle ore 23.20. Genere storico, realizzato nel 2009 in Spagna, è del regista Alejandro Amenabar

Importante il cast con Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac, Ashraf Barhom, Michael Lonsdale, Rupert Evans. Il film racconta i violenti scontri religiosi del IV secolo dopo Cristo che infuocarono le strade di Alessandria, riversandosi anche all'interno della biblioteca. Intrappolata tra i suoi muri, la brillante astronoma Hypatia, sostenuta da un gruppetto di fedeli e discepoli, lotta per cercare di salvare il patrimonio culturale del mondo antico. E due discepoli combattono per conquistare il suo cuore.