Stasera in tv 27 giugno, su Rete 4 il film Paura in seconda serata. Cast e trama del thriller

Si intitola Paura il film in programmazione stasera in tv, 27 giugno, su Rete 4 a partire dalle ore 23.49. Si tratta di una pellicola americana del 1996, genere thriller. Il regista è James Foley. Nel cast Mark Wahlberg, Reese Witherspoon, Alyssa Milano. La trama: rapporto difficile quello tra la sedicenne Nicole, suo padre e la nuova sposa dell'uomo, nell'ambito di una famiglia borghese. La ragazza si innamora di David, uno psicopatico che mette a soqquadro la sua vita, quella degli amici e della famiglia. Non mancano le emozioni e i momenti di tensione in un film che regala più di un colpo di scena.