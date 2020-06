Stasera in tv 27 giugno, Lupin Alcatraz Connection su Italia 1. La trama

27 giugno 2020 a

Lupin 3Rd - Alcatraz Connection è il titolo del film cartone in programma stasera in tv, 27 giugno, a partire dalle ore 23.33 su Italia 1. La pellicola come sempre promette azione ed emozioni agli appassionati del genere. La trama: il ladro più famoso del mondo è a San Francisco per mettere a segno un colpo in un casinò galleggiante gestito da una organizzazione criminale. Ma viene a sapere che nel fondo della baia, vicino ad Alcatraz, c'è una nave carica d'oro affondata addirittura nel 1854. Anche i banditi titolari del casinò sono interessati al relitto e cercano di uccidere Lupin. Improvvisamente nel cartone irrompe anche la verità sull'omicidio del presidente Kennedy. Come andrà a finire?