Stasera in tv 27 giugno, su Rai 2 Blue Bloods. La trama

27 giugno 2020 a

a

a

Stasera in tv 27 giugno in seconda serata su Rai 2, torna la serie televisiva statunitense Blue Bloods. Inizio alle 22.50, prima tv, è l'episodio numero 16 della nona stagione. La trama è legata ad un omicidio. Una donna viene strangolata in un condominio di lusso e Danny promette alla figlia che farà di tutto per mettere le mani sull'assassino. Ma quando tutt i i vicini si scagliano contro un testimone, Baez capisce che qualcosa non torna. Come sempre non mancano i colpi di scena e il finale è la solita sorpresa a cui ci ha abituato l'emozionante serie americana.